FIRENZE – Primo giorno di scuola domani per quasi 500mila studenti. Un nuovo inizio, ma stesse problematiche, come denunciano i sindacati, che hanno organizzato un presidio di fronte all’Ufficio scolastico regionale.

La situazione più grave riguarda le carenze negli organici, sia amministrativi che a livello di docenza. “Ad oggi sono stati nominati in Toscana 14.146 supplenti, corrispondenti a circa il 40% del totale delle cattedre”, fanno sapere in una nota congiunta Flc-Cgil, Cisl Scuola e Snal-Confsal, che in merito ai docenti di sostegno fanno notare: “Sono state date a supplenza 8.236 cattedre per il sostegno, pari al 58% del totale. Nella scuola toscana, insomma, mancano mille unità di personale ATA, 14mila docenti, 8236 docenti di sostegno”.